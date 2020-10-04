İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Ozan Çakar, Tunçtan Durmuşcan, Onur Sönmez
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi 2, Zeynep Öykü 6, Melis 23, Ayşegül 4, Gülse, Shook 12, Esra, Harris 21
İZMİT BELEDİYESPOR: Miray, Gülşah, Kübra 16, Elif 5, Siksniute 16, Wheeler 8, Jovankovic 14, Dos Santos 10
1'İNCİ PERİYOT: 22-13
DEVRE: 29-29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-44
HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Bellona Kayseri Basketbol sahasında İzmit Belediyespor'a 68-69 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 23 sayı ile ev sahibi ekipten Melis Gülcan oldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-10-04 17:55:44
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