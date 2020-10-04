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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Ozan Çakar, Tunçtan Durmuşcan, Onur Sönmez

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi 2, Zeynep Öykü 6, Melis 23, Ayşegül 4, Gülse, Shook 12, Esra, Harris 21

İZMİT BELEDİYESPOR: Miray, Gülşah, Kübra 16, Elif 5, Siksniute 16, Wheeler 8, Jovankovic 14, Dos Santos 10

1'İNCİ PERİYOT: 22-13

DEVRE: 29-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-44

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Bellona Kayseri Basketbol sahasında İzmit Belediyespor'a 68-69 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 23 sayı ile ev sahibi ekipten Melis Gülcan oldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-10-04 17:55:44



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