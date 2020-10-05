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Balkan Şampiyonu Subatan: Bakkala borç yazdırıp antrenmana gidiyordum

DHA

Balkan Şampiyonu Subatan: Bakkala borç yazdırıp antrenmana gidiyordum


İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-Romanya´da 19-20 Eylül tarihlerinde düzenlenen Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonasında altın madalya kazanan Kayserili sporcu Burcu Subatan (32), geçmişte zor dönemler geçirdiğini belirterek, "Ailemin maddi sıkıntıları vardı. Babam çalışmıyordu, annem ev hanımıydı. Bakkalda veresiyemiz oluyordu. Ailemden gizlice 2-3 lira bakkala borç yazdırıp, o parayla bilet alıp antrenmana gidiyordum. Bazen para bulamıyordum antrenmana yürüyerek gidip geliyordum" dedi.  
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Burcu Subatan, 19-20 Eylül tarihlerinde Romanya'nın Cluj kentinde yapılan 73'üncü Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı adına yarışarak, 3 bin metrede altın madalya kazandı. Yarışlar sonrası memleketi Kayseri´ye gelen Subatan, gelecek yıl yapılacak olan Üniversiteler Arası Dünya Atletizm Şampiyonası´na hazırlanmaya başladı. Spora ortaokul 6´ncı sınıfta başladığını belirten Subatan, "6'ıncı sınıfa giderken eski milli tekvandocu Hanife Altun Alkan hocamızı örnek aldım. Maçlarını izledim. 'Bende dövüşebilirim ülkemi temsil edebilirim' diye tekvando yaptım. Daha sonra maddi nedenlerden dolayı tekvandoyu bıraktım. Liseye giderken Beden eğitimi öğretmenim Tunay Türkan'ın yönlendirmesiyle futbol oynadım. Bir süre sonra Tunay hocam beni atletizme yönlendirdi. Bu branşta daha başarılı olacağımı söyledi. O dönemde okuldan yaklaşık 40 kişi atletizme başlamıştık. Bütün arkadaşlarım bıraktı, ben kaldım" diye konuştu.
`BAKKALA BORÇ YAZDIRIP ANTRENMANA GİDİYORDUM´
Maddi zorluklar içinde kendisini geliştirdiğini kaydeden Subatan, "Atletizme başladığım zamanlarda çevre yolda koşuyorduk, sıkıntılar oluyordu. Ayrıca, ailemin maddi sıkıntıları vardı. Babam çalışmıyordu, annem ev hanımıydı. Bakkalda veresiyemiz oluyordu. Ailemden gizlice 2-3 lira bakkala borç yazdırıp, o parayla bilet alıp antrenmana gidiyordum. Bazen para bulamıyordum antrenmana yürüyerek gidip geliyordum. Burada aile desteğinin önemli olduğu belirtmek istiyorum. Özellikle kız çocuklarına yardım yapılmalı. Güçlü kızlar, güçlü Türkiye'yi getirir. Ben de başarılı oldukça  ailemin desteği arttı. Şu an beni çok destekliyorlar. Yarışlarda kaybedersem benden çok üzülüyor, kazanırsam benden çok mutlu oluyorlar. Ailem arkamda olduğu içi başarılıyım" ifadelerini kullandı.
`BİN 500 METREDE SALON REKORU KIRMAK İSTİYORUM´
Balkan Şampiyonası'na 1'inci olmak için gittiğini söyleyen Subatan, "Antrenörümüz Süleyman Altınoluk, 'Senden altın madalya istiyorum' demişti ve ben ülkeme altın madalya getirmeliydim. Çıktım, sonuna kadar mücadele ettim ve altın madalyanın sahibi oldum. Kış döneminde salon yarışlarımız var. Eğer yarışlar yapılırsa orada da bin 500 metre de salon rekoru kırmak istiyorum. 2021 yılının yaz aylarında yapılacak olan Üniversiteler Atletizm Şampiyonası var. Orada madalya kazanacağımın sözünü verebilirim. Sonrasında Avrupa Büyükler Şampiyonası var. Orada önce final koşmak daha sonra da Allah izin verirse madalya kazanmak istiyorum. Son olarak hedefim de olimpiyat barajını geçmek var" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Milli sporcu Burcu Subatan'ın konuşması
Genel detay   DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-10-05 10:59:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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