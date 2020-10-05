Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

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Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Bulvarında meydana gelen kazada 38 ZF 387 plakalı Renault marka otomobil sürücüsü D.F.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, savrularak aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü D.F. ile yanında bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği yol üzerinde tek şeritten akması için güvenlik önlemleri aldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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