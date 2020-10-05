“Türk Tabipleri Birliği Başkanı bizi temsil etmiyor” Tabip Odaları, Hekim Dernekleri ve Gruplarından Başkan Fincancı hakkında basın duyurusu

Türk Tabipleri Birliği'nin, 72. Büyük Kongre’de merkez konseyi tarafından başkan seçilen Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Türk Tabipleri Birliği Başkanı bizi temsil etmiyor” ifadelerini kullanarak, mücadelelerinin devam edeceği belirtildi.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan’ın da imzasının bulunduğu açıklamada, meşruiyetin liyakati de beraberinde getireceğinin belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türk Tabipleri Birliği, 6023 sayılı yasayla kurulmuş, ülkemizdeki hekimlerin en köklü ve meşru meslek kuruluşudur. Birliğimizin öncelikli amacı, hekim haklarını korumak, hekimler arası dayanışmayı artırmak, halk sağlığını iyileştirmeye ve sorunlarını gidermeye yönelik bilimsel çözümler üretmektir. Türk Tabipleri Birliği’nin yasal misyonu doğrultusundaki çalışmaları, hem toplumun sağlığının iyileştirilmesini hem de ülkemizde hekimlerin haklarının kazanılmasını ve saygınlığının artmasını sağlayacaktır. Başta Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı olmak üzere, hekimleri temsil makamındaki insanların, bu makamı taşıyabilmesi için şaibesiz bir geçmişe ve bununla uyumlu kişilik, tavır ve duruşa sahip olması zorunludur. 72. Büyük Kongre’de seçilen yeni Merkez Konseyi tarafından başkanlığa getirilen Dr. Şebnem Korur Fincancı, hekim haklarını savunmaya ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğine, ulusal çıkarlarına ve kamu vicdanına aykırı eylem ve söylemleriyle öne çıkmış bir kişiliktir. Sadece seçilmiş olmak kimseye meşruiyet kazandırmaz. Meşruiyet liyakati de gerektirir. Bu nedenle, mevcut Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Başkanı’nın bizleri temsil etmediğini ve kendileriyle mücadelemizin demokratik olarak süreceğini meslektaşlarımıza ve kamuoyuna ilan ediyoruz.“

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