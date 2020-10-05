Aziz Behich lisansı çıktı

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Aziz Eraltay (Behich) lisansını çıkardı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da bugün sona erecek olan transfer dönemi öncesi anlaşmaya vardığı isimlerin lisansını çıkarmaya başladı. SarıKırmızılılar İstanbul ekibi Medipol Başakşehir’den 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil ettiği sol bek oyuncusu Aziz Eraltay (Behich) lisansını çıkartarak bir transferi daha gerçekleştirmiş oldu. Öte yandan SarıKırmızılılar, bugün gün içerisinde Portekizli Manuel Fernandes ve Denis Alibec’in lisanslarını çıkartacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.