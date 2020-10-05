İyi Partili Kazım Yücel'den Özdarendeli'ye tebrik

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanı Kazım Yücel, covid19 aşısında bilimsel çalışmaya imza atan ve insanda deney sürecine çalışmasını taşıyan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti. Yücel, "Sayın Özdarendeli hocamızın bilim dünyasına ve insanlığa yaptığı katkıyı olumlu buluyor ve milletimiz adına kendisinden gurur duyuyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, covid 19 ile mücadele kapsamında aşı çalışmalarına değindiği konuşmasında, "Özellikle Kovid19 ile ilgili Türkiye'de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi ve Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdarendeli Hocamızın aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklama sonrası İyi Partili Kazım Yücel de bir açıklama yaptı. Yücel açıklamasında hem Erciyes Üniversitesi'ni hem de Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi kutladı.

Yücel, "Dünya maalesef korona virüs salgını ile mücadele ediyor. Şu anda bilim dünyası da virüsü öldürecek aşı ve ilaç konusunda inanılmaz bir gayret gösteriyor. Dünyada bulunan bazı aşılar var. Bunlar şimdilik insan üzerinde denenmeye başladı. Türkiye'nin de milli aşı üretimi konusunda çalışmaları sürüyor. Bu çalışmaların yapıldığı adreslerden birisi de Erciyes Üniversitesi. Üniversitede de Aykut Özdarendeli bu çalışmayı özveri ile yürüttü. Geldiğimiz noktada Aykut hocamızın önemli bir aşamayı da kat ettiğini öğrenmiş olduk. Aykut hoca ve ekibi Preklinik çalışmasını başarı ile tamamladı. Sırada insan üzerinde çalışmaya geçti. Bu safha elbette önemli. İnşallah bu safhada olumlu sonuçlanacak ve insanlık adına önemli bir adım atılmış olacak. Kendisini uzun süredir dış Dünyaya kapatarak, ailesinden ve özel hayatından fedakarlık yaparak bu çalışmayı yürüten Aykut Özdarendeli'ye minnet duymamız gerekir. Bilim Dünyasına katkı vermesi dolayısıyla kendisini ve üniversitemizi kutluyorum. Ayrıca beni sevindiren bir diğer önemli husus ise bu aşı çalışmasının Kayseri'de yapılıyor ve milli olarak üretilecek olması. Bu açıdan da bu çalışmayı önemsiyorum. İnşallah hem Kayseri bilim dünyasına katkı sunmuş olacak hem de milli ve yerli aşı insanlık hizmetine sunulmuş olacak. Aşıda insan safhasının da başarı ile sonuçlanmasını büyük bir merakla takip ediyorum. Hocamızın yanındayız ve çalışmalarını destekliyoruz” şeklinde konuştu.

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