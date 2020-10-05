Selçuklu Dönemi anıt eserlerinden 800 yıllık Kızıl Köşk’te çalışma başlatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin tarihine sahip çıkma yönündeki çalışmalarına tarihi bir hamle daha ekleyerek, yok olmaya yüz tutmuş Selçuklu Dönemi anıt eserlerinden Kızıl Köşk’te çalışma başlattı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin sadece bugünü veya yarını ile değil, aynı zamanda dünüyle bir bütün Kayseri olduğunu söyleyerek, tarihe ışık tutan çalışmalara kararlılık ve titizlikle devam ettiklerini ifade etti. Bu çalışmayla birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin eş zamanlı desteklediği kazı ve restorasyon çalışmalarının sayısı 4’e ulaştı.

Kayseri’nin tarihini, kültürünü, sanatını yaptığı çalışmalarla hep ön planda tutan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihin yazıldığı ve yaşandığı bir şehir olan Kayseri’de tarihi yapıların kazı çalışmalarına özel ilgi gösteriyor. Bu kapsamda Selçuklu Döneminden kalan ve yok olmaya yüz tutmuş Billur Bağları mevkiindeki 800 yıllık Kızıl Köşk’te çalışma başlatılması talimatını veren Başkan Büyükkılıç, çalışmaları yerinde denetledi. Kayseri’de tarihe ışık tutan çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, şehrin kimliğinin şehrin tarihiyle daha iyi anlaşılacağına dikkati çekerek, şahsının bu konuyu çok önemsediğini vurguladı. Ülkemizin en önemli Selçuklu şehirlerinden Kayseri’de yok olmaya yüz tutmuş Selçuklu dönemi anıt eseri olan Kızıl Köşk’ün uzmanlarca kazı buluntularından dolayı 1. Alaaddin Keykubad dönemine tarihlendiğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, şu bilgileri verdi:

“Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin tarihine ışık tutmaya, İl Kültür Müdürlüğümüzle birlikte “dayanışma” içerisinde olmaya devam ediyoruz. İl Kültür Müdürlüğü’ne bağlı Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde restorasyon çalışmalarının yapılabilmesi için gerekli kazı çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi uzmanlarımız tarafından başlandı. Kendi öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz bu çalışmada bir anıt tarihi eseri daha günümüze kazandırmanın heyecanı içerisindeyiz. Kayseri önemli bir Selçuklu şehri. Şehrimizin doğusunda Haydar Bey Köşkü, kuzeyinde Hızır İlyas Köşkü, batısında Keykubadiye Sarayı ve şimdi de güneyinde Kızıl Köşk, Selçuklu dönemine ilişkin çok önemli bilgiler veriyor. Etrafı köşklerle kuşatılmış bir Selçuklu şehrinden söz ediyoruz. Biz burada 800 yıl önce yapılmış olan tarihi eseri asli hüviyetine kavuşturmak amacıyla kazı yapıyoruz. İnşallah ortaya çıktıktan sonra projelendirerek ve şehrin tarihine önemli bir katkı daha sağlayacağız. İğneyle kuyu kazdığımızın farkındayız. Bu kazının uzun süreceğinin bilincindeyiz. Ama Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu işin içine girerse de kısa sürede biteceğini de düşünüyoruz.”

Büyükşehir Belediyesi olarak kazılara destek verdiklerini ve öncülük ettikleri ifade eden Başkan Büyükkılıç, “KültepeKanişKarum kazıları, Keykubadiye bölgesindeki kazılarımız, Kızıl Köşkle ilgili kazılarımız. Fosillerle alakalı yaptığımız kazılarla da bambaşka sonuçlara ulaşıyoruz. Her birini kendi kategorisinde değerlendirip, tarihe ışık tutacak çalışmalar yaptığımızın da farkındayız” ifadelerini kullandı.

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