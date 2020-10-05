Manuel Fernandes resmen Kayserispor´da

İLYAS KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Hes Kablo Kayserispor, son olarak Krasnodar´da forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes´i kadrosuna kattı.Transfer döneminin son gününde takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Hes Kablo Kayserispor, son olarak Rus ekiplerinden Krasnodar´da forma giyen Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde Kayseri´ye gelmiş, sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşüp prensip anlaşmasına varmıştı. Kentte ev bakan Fernandes, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.
Türkiye´de daha önce Beşiktaş forması giyen, futbol hayatını Rusya´da sürdürürken de ismi birçok kez Süper Lig takımlarıyla anılan Manuel Fernandes´in ilerleyen saatlerde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İLYAS KAPLAN
2020-10-05 13:49:25
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