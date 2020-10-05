Kaçak avlanan 7 kişiye ceza

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Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kaçak avlandıkları belirlenen 7 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören genel avlağında, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hafta sonu denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde avlanma belgeleri tam olan ancak yasak sahada avlanan ve avlanma için kotası almayan 7 kişiye toplamda 8 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

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