Kayserispor, Manuel Fernandes ile sözleşme imzaladı



Başkan Gözbaşı: Önemli futbolcuları kadromuza kattıkManuel Fernandes: Adaptasyon sorunum yok"Diğer teklifleri açıklamam doğru olmaz"Yasin DALKILIÇ İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, transfer döneminin son gününde Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hes Kablo Kayserispor, son olarak Krasnodar forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz günlerde Kayseri´ye gelerek sarı-kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmede prensip anlaşmasına varan Fernandes ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Tecrübeli futbolcu için sağlık kontrollerinin ardından Karpuzatan Tesisleri´nde imza töreni düzenlendi. Törene başkan Berna Gözbaşı ve Manuel Fernandes katıldı. Toplantı sonunda sözleşmeye imza atan Portekizli futbolcu, Kayserispor formasıyla basın mensuplarına poz verdi.

Ligde harcama limiti en az olan takım olmalarına rağmen birçok önemli futbolcuyu kadroya dahil ettiklerini ifade eden Gözbaşı, "Lig'de harcama limiti en az takım olmamıza rağmen ve bir süre transfer yasağı yaşamamıza rağmen önemli futbolcuları kadromuza dahil ettik. Gönül isterdi ki Denis Alibec de burada olsun. Ancak kendisi Romanya Milli Takım kampına katıldı. Biz de bugün Portekizli Manuel Fernandes ile sözleşme imzalıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

MANUEL FERNANDES: ADAPTASYON SORUNUM YOK

İmza töreninde Portekizli futbolcunun tercümanlığını, başkan Berna Gözbaşı´nın yapması dikkat çekti. Kayserispor ile sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirten 34 yaşındaki tecrübeli orta saha, "Kayserispor'da olduğum için mutluyum. Rusya ve Türkiye farklı kültürlerde ülkeler. Ama adaptasyon sorunum yok" dedi.

"DİĞER TEKLİFLERİ AÇIKLAMAM DOĞRU OLMAZ"

Süper Lig'den başka kulüpten teklif alıp almadığı yönünde gelen soruya da cevap veren Fernandes, "Kayserispor ile sözleşme imzaladığım için diğer takımlardan aldığım teklifleri açıklamam doğru olmaz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başkan Berna Gözbaşı'nın açıklamaları

-Manuel Fernandes'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN

2020-10-05 17:17:14



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