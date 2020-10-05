Kayserispor Sivasspor maçı 17 Ekim'de

Hes Kablo Kayserispor'un ligin 5.haftasında oynayacağı Sivasspor maçının tarihi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. hafta programını belirledi. Ligin ilk 4 haftasını 6 puanla geçen Hes Kablo Kayserispor'un da maç programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar, ligin 5.haftasında sahasında Sivasspor ile 17 Ekim Cumartesi günü karşılaşacak. Bu müsabakanın başlama saati 16:00 olarak açıklandı. Ligin 6.haftasını maç yapmadan BAY olarak geçecek olan Hes Kablo Kayserispor, sonrasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşılaşıp bir sonraki hafta da sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 4 haftalık maç programına 1 kez Cumartesi 2 kez de Pazar günü sahaya çıkacak olan sarı kırmızılıların maç trafiği şöyle:

5.Hafta

KayserisporSivasspor

17 Ekim Cumartesi / 16.00

Kadir Has Stadı

6.Hafta

Kayserispor BAY

7.Hafta

Ç.RizesporKayserispor

1 Kasım Pazar / 13.30

Rize Didi Stadı

8.Hafta

KayserisporHatayspor

8 Kasım Pazar / 16.00

Kadir Has Stadı

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