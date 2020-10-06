Felç geçirmesine rağmen 92 yaşında örgü ören Şerife nine görenleri şaşırtıyor

Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesinde yaşayan ve torunlarının torunlarını gören 92 yaşındaki Şerife Degirmenci'nin felç geçirmesine rağmen örgü ördüğünü görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

7 çocuğu ve 19 torunu bulunan 92 yaşındaki Şerife Değirmenci, ağır bir ameliyat ve felç geçirmesine rağmen, torunlarına çorap ve yelek örüyor. Gözlerinin iyi gördüğünü ve örgü örmenin ilerleyen yaşına rağmen bir uğraş olduğunu söyleyen Değirmenci, "Kocam 100 yaşında vefat etti ama çocuklarımın hepsi hayatta çok şükür. Torunlarımın torunlarını görmek nasip oldu" dedi.

Örgü örmeyi çok sevdiğini ve vaktinin büyük çoğunluğunu torunlarına çorap ve kazak örerek geçirdiğini ifade eden Değirmenci, ördüğü bazı kazak ve çorapları ise çevredeki çocuklara dağıttığını söyledi.

Ağır bir ameliyat geçirdiğini, doktorların 'Bu ameliyattan çıkamazsın' dediğini anlatan Değirmenci, "Allahıma çok şükür ben çıktım. Ameliyattan sonra felç geçirdim. Çocuklarımın yardımı ve kendi irademle Allah'a çok şükür abdest alıp namazını kılacak hale geldim. Kimseye yük olmuyorum" diye konuştu.

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