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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı

İHA

5 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı

Kayseri’de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 ticari araç kullanılamaz hale gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 GD 735 plakalı belediye otobüsü ile 38 GK 157 plakalı Fiat marka ticari araç çarpıştı. Kazaya akan trafikte seyir halinde olan 38 VH 949, 42 ZK 363 ve 42 CYF 10 plakalı 3 otomobil de karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Meydana gelen kazada ticari araç kullanılamaz hale gelirken, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede yaralı olmadığı belirlendi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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