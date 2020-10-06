Bunalıma giren adam intihar etti

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Kayseri'de, bunalıma giren 31 yaşındaki adam kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi 169. Sokak'ta meydana gelen olayda 31 yaşındaki Orhan Ç.'nin bunalıma girdiği ve bulunduğu evde kendini astığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Orhan C.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

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