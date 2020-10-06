Kayserispor 14 transfer yaptı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) - SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon öncesi 14 transfer yaptı. Sarı kırmızılılar 6 futbolcu ile de yollarını ayırdı.

YENİ TRANSFERLER;

Yaw Ackah [Geldiği takım: BoavistaPortekiz (3 yıllık)], Daniel Avramovski [Geldiği takım: Vardar Makedonya (3 yıllık)], Dimitrios Kolovetsios [Geldiği takım: Panathinaikos Yunanistan (2 yıllık)], İlhan Depe [Geldiği takım: Kasımpaşa (2 yıllık)], Harrison Manzala [Geldiği takım: SCO Angers Fransa(2 yıllık)], Joseph Attamah [Geldiği takım: Başakşehir(3 yıllık)], Muğdat Çelik [Geldiği takım: Gaziantep FK (1 yıllık)], Aaron Justin Lennon [Geldiği takım: Burnleyİngiltere (2 yıllık)], Wilfried Kanga [Geldiği takım: SCO Angers Fransa (3 yıllık)], İlhan Parlak [Geldiği takım: Ankaragücü (2 yıllık)], Manuel Fernandes [Geldiği takım: Krasnodar (2 yıllık)], Aziz Behich Eraltay [Geldiği takım: Medipol Başakşehir (1 yıllık)], Denis Alibec [Geldiği takım: Astra Giurgiu Romanya(3 yıllık)], Okan Acar [Geldiği takım: Eskişehir Sağlıkspor (5 yıllık)]

SÖZLEŞMESİ SONA EREN OYUNCULAR;

Diego Angelo, Dja Djedje, Muris Mesanovic,

SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN OYUNCULAR;

Aymen Abdennour, Artem Kravets, Ziya Alkurt, Ben Rienstra, Mario Situm, Aksel Aktaş,

KİRALIK OLARAK BAŞKA TAKIMLARDA FORMA GİYEN OYUNCULAR;

Bernard Mensah [Geldiği takım: Beşiktaş], Anthony Uzodimma [Geldiği takım: Giresunspor], Mert Kula [Geldiği takım: A.Keçiörengücü], Taner Gümüş [Geldiği takım: Çengelköy], Furkan Polat [Geldiği takım: Kırşehir Belediye]

SÖZLEŞMESİ SÜRENLER:

İsmail Çipe, Miguel Lopes, Zoran Kvrzic, Doğan Alemdar, Yasir Subaşı, Oğuzhan Çapar, Hasan Hüseyin Acar, Nurettin Korkmaz, Emre Demir, Ömer Uzun, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique

SÖZLEŞMESİ YENİLENENLER:

Cristian Sapunaru, Silviu LungDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-10-06 10:24:35



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