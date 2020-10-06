Kayserispor 14 transfer yaptı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) - SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon öncesi 14 transfer yaptı. Sarı kırmızılılar 6 futbolcu ile de yollarını ayırdı.
YENİ TRANSFERLER;
Yaw Ackah [Geldiği takım: BoavistaPortekiz (3 yıllık)], Daniel Avramovski [Geldiği takım: Vardar Makedonya (3 yıllık)], Dimitrios Kolovetsios [Geldiği takım: Panathinaikos Yunanistan (2 yıllık)], İlhan Depe [Geldiği takım: Kasımpaşa (2 yıllık)], Harrison Manzala [Geldiği takım: SCO Angers Fransa(2 yıllık)], Joseph Attamah [Geldiği takım: Başakşehir(3 yıllık)], Muğdat Çelik [Geldiği takım: Gaziantep FK (1 yıllık)], Aaron Justin Lennon [Geldiği takım: Burnleyİngiltere (2 yıllık)], Wilfried Kanga [Geldiği takım: SCO Angers Fransa (3 yıllık)], İlhan Parlak [Geldiği takım: Ankaragücü (2 yıllık)], Manuel Fernandes [Geldiği takım: Krasnodar (2 yıllık)], Aziz Behich Eraltay [Geldiği takım: Medipol Başakşehir (1 yıllık)], Denis Alibec [Geldiği takım: Astra Giurgiu Romanya(3 yıllık)], Okan Acar [Geldiği takım: Eskişehir Sağlıkspor (5 yıllık)]
SÖZLEŞMESİ SONA EREN OYUNCULAR;
Diego Angelo, Dja Djedje, Muris Mesanovic,
SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN OYUNCULAR;
Aymen Abdennour, Artem Kravets, Ziya Alkurt, Ben Rienstra, Mario Situm, Aksel Aktaş,
KİRALIK OLARAK BAŞKA TAKIMLARDA FORMA GİYEN OYUNCULAR;
Bernard Mensah [Geldiği takım: Beşiktaş], Anthony Uzodimma [Geldiği takım: Giresunspor], Mert Kula [Geldiği takım: A.Keçiörengücü], Taner Gümüş [Geldiği takım: Çengelköy], Furkan Polat [Geldiği takım: Kırşehir Belediye]
SÖZLEŞMESİ SÜRENLER:
İsmail Çipe, Miguel Lopes, Zoran Kvrzic, Doğan Alemdar, Yasir Subaşı, Oğuzhan Çapar, Hasan Hüseyin Acar, Nurettin Korkmaz, Emre Demir, Ömer Uzun, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique
SÖZLEŞMESİ YENİLENENLER:
Cristian Sapunaru, Silviu LungDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-10-06 10:24:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.