Kocasinan, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor ihtiyaç sahiplerinin iaşesi Kocasinan Belediyesi’nden

Sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam eden Kocasinan Belediyesi, korona virüs (Covid19) dolayısıyla yardım hareketliliğini en üst seviyeye çıkardı. Gıda yardımlarını artırarak devam ettirdiklerini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını söyledi.

Kocasinan bölgesindeki ihtiyaç sahibi her aileye ulaşma noktasında büyük bir titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, gıda, giyim ve ev eşyası başta olmak üzere pek çok konuda yardımda bulunduklarını belirtti.

Hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza imkanlarımız nispetinde yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müz, ihtiyaç sahibi her aileye ulaşma noktasında büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Özellikle bu süreçte sosyal yardımları daha da artırdık ve ailelerimize yardımlarımızı kesintisiz ulaştırıyoruz. Bunu yaparken de her bir ailenin kendi özelinde sessiz sedasız ihtiyaçlarını karşılayabilmenin çabası içerisindeyiz. Hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle mesai mefhumu gözetmeksizin gecegündüz demeden çalışan belediye personeline teşekkür ediyor, bize destek olan tüm hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek içindir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ‘Halka hizmet Hakka hizmet’ anlayışıyla hareket ederek dar gelirli ailelere gıda başta olmak üzere pek çok konuda yardımcı olmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.

Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden son derece memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar ise dualar ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti.

