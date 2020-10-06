Başkan Yalçın: “Naif bir meclisiz”

Talas Belediye Meclisi toplanarak Ekim ayı gündeminde bulunan 18 maddeyi karara bağladı. Başkan Mustafa Yalçın’ın “Naif bir meclisiz, herkes katkı sağlıyor” diye nitelendirdiği mecliste, tüm kararlar oy birliği ile alındı.

Pandemi tedbirleri gereği Feyzioğlu Konağı’nın bahçesinde gerçekleştirilen meclis toplantısında ilk olarak 2021 yılı performans programı taslağı görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen bu gündem maddesiyle birlikte 2021 yılı ve izleyen iki yılın bütçe taslağı ile 2021 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesini içeren gündem maddeleri de komisyona havale edildi.

Mecliste ayrıca çeşitli İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları ile birimler arası bütçe aktarımı konusu görüşülerek karara bağlandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, “Naif bir meclisiz, tüm meclis üyelerimiz katkı sağlıyor. Kararlar genellikle oybirliği ile alınıyor. İlçemiz için hep birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan toplantının sonunda söz alan meclis üyeleri Dağlık Karabağ’da Ermenistan işgaline karşı askeri harekâtta bulunan Azerbaycan’a destek açıklamalarında bulundu.

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