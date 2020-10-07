Nevşehir Belediyespor´da Ofspor maçı hazırlıkları sürüyor



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)Misli.com TFF 3´üncü Lig 1´inci Gurupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaşacağı Ofspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyespor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Ofspor hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mert Korkmaz yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma, pas ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenmanda konuşan Korkmaz, "Takım olarak Kemerspor 2003 karşısında aldığımız galibiyeti Ofspor maçı ile sürdürmek istiyoruz. Genç bir ekibiz. Bazı eksiklerimiz var ama zamanla bunları gidereceğiz. Hafta sonu oynayacağımız Ofspor maçını kazanarak Nevşehir'e 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Ahmet KORKMAZER

2020-10-07 11:29:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.