Nevşehir Belediyespor´da Ofspor maçı hazırlıkları sürüyor

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)Misli.com TFF 3´üncü Lig 1´inci Gurupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaşacağı Ofspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Nevşehir Belediyespor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Ofspor hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mert Korkmaz yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma, pas ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenmanda konuşan Korkmaz, "Takım olarak Kemerspor 2003 karşısında aldığımız galibiyeti Ofspor maçı ile sürdürmek istiyoruz. Genç bir ekibiz. Bazı eksiklerimiz var ama zamanla bunları gidereceğiz. Hafta sonu oynayacağımız Ofspor maçını kazanarak Nevşehir'e 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri Ahmet KORKMAZER
2020-10-07 11:29:23
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