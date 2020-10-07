Başkan Çolakbayrakdar'dan ulaşım hamlesi

Kocasinan Belediyesi, 30 Ağustos Bulvarı’ndan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na kadar uzanan 2 bin 400 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki Bozantı Caddesi’sini yeniliyor. Etaplar şeklinde yenilenecek olan Bozantı Caddesi’ndeki çalışmaları takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yenileme çalışmalarıyla Kocasinan’ı güzelleştirirken, ulaşımı da daha güvenli ve daha konforlu hale getirdiklerini söyledi.

Çalışmaların eksiksiz ve daha sağlıklı olması için büyük bir titizlikle bizzat takip Başkan Çolakbayrakdar, inceleme sırasında hem esnafın hem de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yenileme çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a dua eden vatandaşlar, “Allah Razı olsun. Yollarımız çok güzel oluyor” diye sevinçlerini dile getirdi.

Başkan Çolakbayrakdar ise Kayserililere daha güzel hizmetler sunabilmek için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayarak, “Ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırmak için yol ve kaldırım yapımına önem veriyoruz. Yenileme çalışmaları kapsamında Bozantı’nın en son kısmından başlayıp da Tuna Caddesi’ne kadar uzanan ulaşım aksında çalışmalarımız başladı. İnşallah bundan sonrada çalışmalarımızı devam ettirerek, Fuzuli ve ardından da Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na kadar uzanan ulaşım aksını yenileyeceğiz. Yıllardır hizmet vermiş olan yol çalışmamız, artık ihtiyaca cevap vermemiş duruma gelmişti ve yenilenmesi gerekiyordu. Kocasinan Belediyesi olarak çalışmalarımızı buradan başlatıyoruz. Altyapı çalışmalarının ardından en kısa sürede asfalt ve çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamlayarak, bölge sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyor, yenilenecek olan yolun sağlıklı günlerde kullanılmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Kocasinan ilçemizde ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırmak ve yüksek standartla donatılmış yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmalarımızı aralıksız devam edecektir.” diye noktaladı.

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