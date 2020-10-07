Kayserili esnaf, koronavirüs salgınında seyyar lavabo yaptı



İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)KAYSERİ'de bilgisayar ve cep telefonu tamiri yapan Serhat Özdemir (35), koronavirüs salgını nedeniyle ellerini yıkamak için seyyar lavabo yaptı.

Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bilgisayar ve cep telefonu tamiri yapan Serhat Özdemir, koronavirüs salgınının başlamasıyla iş yerinin bulunduğu katta lavabo olmaması nedeniyle ellerini yıkamak için seyyar lavabo yapmaya karar verdi. İnternette seyyar lavabo örneklerini araştıran Özdemir, kendi imkanlarıyla ellerini yıkayabileceği seyyar lavabo yaptı. Seyyar lavabonun içine 20 litre bidonu yerleştiren Özdemir, salgın döneminde ellerini sıklıkla yıkama imkanı buluyor. Pandemi döneminde hijyene daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Özdemir, "10 senedir esnafım. İş yerimin bulunduğu binanın zemin katında lavabo yok. En yakın lavabo 2'inci ve 3'üncü katta. Sık sık elimizi yıkamamız gerekiyor. Benim karavan merakım var. Orada da buna benzer küçük bir sistem var. Gittim tahtasını kestirdim. 20 litrelik temiz su bidonu var ve bir tane de kirli suyun gittiği yine 20 litrelik bir bidon var. Sistemde akvaryum motoru var. Elimizi yıkayabiliyoruz. Hem esnafa bir kolaylık sağlıyor hem de müşteriler kullanıyor. `Virüs olmasaydı böyle bir şey düşünür müydün?´ derseniz düşünmezdim. Çok basit; ama hijyene dikkat eden insanlar için önemli" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-10-07 11:51:44



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