İl Müdürü Kabakçı, Gençlik Merkezi Müdürlerinden Brifing Aldı

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

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Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezini ziyaret ederek Gençlik Merkezi çalışanları ile bir araya geldi.

Toplantıda İl Müdürü Kabakcı Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Yıldız ve Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi Müdürü Ali Karagöz’den Brifing aldı.

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