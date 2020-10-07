Başkan Büyükkılıç'tan 'Cami' açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’de AK Parti döneminde 21 caminin yıkıldığı” şeklinde gündeme getirilen iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından, “Gerçekle örtüşmeyen bir iddiayla zihinleri bulandırmak hiç kimsenin hakkı da değildir haddi de..” açıklamasını yaptı. Başkan Büyükkılıç, “Bazen insanlar bu şehirde yaşar, bu şehrin farkında olmaz. Bahsettiğimiz arkadaşımız Milletvekili ama şehrinden haberi yok” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, konuya ilişkin ilk açıklamasını sosyal medya hesaplarından yaparak, şunları kaydetti:

Kayseri’de AK Parti döneminde 21 caminin yıkıldığı şeklinde gerçekle örtüşmeyen bir iddiayla zihinleri bulandırmak hiç kimsenin hakkı da değildir haddi de.. Hemşehrilerimiz de gayet iyi bilir ki “Allah’ın Evi” olarak kabul ettiğimiz camilerimiz bizim en önemli değerimizdir. Her yıl hayırseverlerimizle birlikte yeni camiler inşa ettiğimiz gibi ecdadımızın yaptırdığı camileri de restore ederek ibadete açtığımızın onlarca örneği vardır. Gelişen imar durumları ile kapasite ve ekonomik ömrünü dolduran bazı camilerimizi de yenilerini inşa ederek daha güzel bir şekilde ibadete açtık. Durum böyleyken Kayseri’de 21 cami yıkıldığı şeklinde akıllara zarar bir iddiayı gündeme taşımak art niyetli bir algı çalışmasından öteye gidemez. Biz çok net bir şekilde camilerimize sahip çıkarken, onları imar ve ihya ederken bu tür bir iddiayı ve sahibini kadirşinas hemşehrilerimizin vicdanına havale ediyorum.”

Başkan Büyükkılıç, “Bazen insanlar bu şehirde yaşar, bu şehrin farkında olmaz. Bahsettiğimiz arkadaşımız Milletvekili ama şehrinden haberi yok” ifadelerini kullandı.

Sırf Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminde tarihi geçmişi bulunan ve şehrin merkezindeki eski mahallelerde bulunan ve mescid diye bilinen butik camilerin yıkılmasına müsaade etmediğini ve restore ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Üzerimize vazife olmadığı halde . Vakıf eserleri olduğu halde. Protokol yapmak suretiyle onların hepsi hayata geçti. Bu şehirde yerel yönetimlerde bırakın bu şehirde cami yıkmayı, cami yapmak için var olan bir anlayış mevcut. 20, 25 yıldır bu felsefeyle ilerliyoruz. Biz cami için varız. Biz inancımız için varız. Biz bayrağımız için varız. Değerlerimiz için varız. Kültürümüz için varız. Bunlara biz güler geçeriz. Kendini zor durumda bırakır. Şehrinden haberi olmadığını gösterir” dedi.

Yıkıldığı iddia edilen camilerle ilgili eksik bilgi ya da kasıtlı bir çarpıtmanın söz konusu olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, şu bilgileri verdi:

“Küçük Ali Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışması yapıldı. Tam bin 500 konut orada hayata geçirildi. Eski mahallenin içerisindeki orada özelliği olmayan, tescilli olmayan mescid gibi cami vardı. O cami yenilendi. Pırıl pırıl şu anda. Olduğu yere yapılmak suretiyle camimiz hayata geçirildi. Sahabiye Mahallesi’ndeki cami hayırsever dostumuz Recep Mamur tarafından yine aynı şekilde yenilendi. Onun dışından Hilal Mahallesi’nde bir cami yine yenilendi. Kalem Kırdı mescidi ya da cami biliyorsunuz, otoparkın olduğu yere denk geldiği için tek tek taşları numaralandırarak, tescilli bir yapı. Kurulun önerileri, kontrolü altında Seyid Burhaneddin Hazretleri’nin olduğu bölgeye nakledildi. Yıkılma söz konusu değil. Terminal taşındığı için yeni terminal binasının yanına da bir cami yapıldı. Alıyor birisi eline, düşüyor yola. Neresini düzeltsem diye düşünüyorum. Bu felsefenin sahibi olarak bu arkadaşın bu tarz kaygılara düşmesi hoşuma gitti. Onu da paylaymış olayım”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.