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Alibec 15 Ekim’de geliyor

İHA

Alibec 15 Ekim’de geliyor

Hes Kablo Kayserispor’un son transferi Denis Alibec 15 Ekim’de Kayseri’ye gelecek.
Hes Kablo Kayserispor’un Romanya’nın Astra Giurgiu takımından transfer ettiği forvet futbolcusu Denis Alibec 15 Ekim’de Kayseri’ye gelecek. Geçen hafta Ankara’da resmi sözleşmeye imza atan ve sonrasında milli takım kampı için ülkesine dönen Alibec, Romanya’nın Norveç ve Avusturya ile oynayacağı maçlar sonrasında Kayserispor’a gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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