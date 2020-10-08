Alibec 15 Ekim’de geliyor

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Hes Kablo Kayserispor’un son transferi Denis Alibec 15 Ekim’de Kayseri’ye gelecek.

Hes Kablo Kayserispor’un Romanya’nın Astra Giurgiu takımından transfer ettiği forvet futbolcusu Denis Alibec 15 Ekim’de Kayseri’ye gelecek. Geçen hafta Ankara’da resmi sözleşmeye imza atan ve sonrasında milli takım kampı için ülkesine dönen Alibec, Romanya’nın Norveç ve Avusturya ile oynayacağı maçlar sonrasında Kayserispor’a gelecek.

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