Kayseri Şeker, çiftçiye hayvancılık noktasında destek verecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Şeker, çiftçiye hayvancılık noktasında destek verecek

İHA

Kayseri Şeker, çiftçiye hayvancılık noktasında destek verecek

Kayseri Şeker’in Gemerek’te bulunan Pandoğa Etçi Damızlık Sığır Yetiştirme Tesisinde dünyaya gelen ve hijyen ile kalite standartlarının en üst seviyesinde büyütülerek belli bir olgunluğa ulaşan buzağılar, geriye kalan yaşamlarını geçirmek üzere Pınarbaşı’nda bulunan çiftliğe nakledildiler.
Transfer öncesi Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Genel Müdür Osman Canıtez ve Pandoğa Yönetim Kurulu ile birlikte Gemerek’te bulunan tesiste incelemelerde bulundular. Damızlık sığırların ve yavruların gelişimi hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Akay ve beraberindeki heyet, buzağı çağından çıkan hayvanların transferini yerinde inceleyip, tesis çalışanları ile sohbet ettiler.
Başkan Akay, Gemerek’te kurulan bu tesisin Türkiye’de ender özelliklere sahip çiftliklerden bir tanesi olduğunu belirterek, burada yetiştirilen damızlık besi hayvanlarının sütlerini almadıklarını ve bu sütlerin buzağıların beslenmesinde kullanıldığını ifade etti.
Akay, tesisin kurulduğu 2 yıllık süre içerisinde yeni buzağıların doğumu ve hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşayıp üremesi noktasında çok başarılı sonuçlar da alındığını belirterek, şöyle devam etti. “Yurt dışından getirdiğimiz limuzin ırkı hayvanlar ile birlikte 2018 yılında bu tesisi 800 büyükbaş hayvan kapasitesi olarak faaliyete geçirmiştik. O günden bu güne geçen yaklaşık 2122 aylık süre içerisinde önemli gelişmeler sağlandı ve başarılı sonuçlar alındı. Allah’a şükür ki tesisimizde çok sayıda buzağı doğumu gerçekleşti ve bu rakam aşağı yukarı 1200 hayvanı aşmış durumda, hatta buzağılar ile birlikte sayının 1300’e yaklaştığını da söyleyebiliriz. Burası Türkiye’de ender özellikte olan çiftliklerden bir tanesidir, burada damızlık besi uygulaması gerçekleşiyor ve damızlık besi uygulamasındaki ineklerin sütünü almayarak, bunun tamamen buzağılarca değerlendirmesi sağlanıyor. Böylece hayvanların doğasına en uygun olan yöntem ve sistem olduğunu söyleyebiliriz. Burada elde edilen buzağıların bir kısmının, Pınarbaşı Çiftliğimize aktarılması gerekiyor. Bugün burada naklettiğimiz elli adet buzağı çağını geçip ve danalığa erişen erkek hayvanlar, Pınarbaşı Pazarören Besi Çiftliğimize nakil edilecek ve bu bizim için bir ilk olacak. Biz, Pandoğa sistemini kurup, Pazarören ve Gemerek’i değerlendirirken, bu anlayış içerisinde hareket edip ve bu anlayışa uygun olarak ilk transferimizi gerçekleştiriyoruz. Buradan nakledilecek erkek besiler, artık Pazarören’de beslenecek ve orada ki ihtiyacımızı bir nebze olsun karşılayacak”
Başkan Akay, çiftliğin mevcut hayvan kapasitesini aşması halinde, öncelikli olarak Gemerek Bölgesinde pancar tarımı yapan çiftçilere, gelen taleplere göre büyükbaş hayvan verebileceklerini de belirterek, şunları söyledi. “Bu konunun dışında tabi bu tesisimizde dişi buzağılar da var ve yenileri de doğmaya devam ediyor. Hayvan sayısının çiftliğimizin kapasitesini aşması halinde, hatta şimdi yavaş yavaş aşmaya başladığını da görüyoruz, öncelik bu bölgedeki çiftçilerimiz olmak üzere, talep eden üreticilerimize vermeyi planlıyoruz. Bu çalışma ile çiftçilerimizin istekleri çerçevesinde ihtiyaçları karşılanmış olacak, bu çalışma ve sisteme arkadaşlarımız gerçekten çok dikkat ediyorlar, özen gösteriyorlar. Ben bu konuda başta şirket yöneticilerimiz, müdürlerimiz ve çalışan arkadaşlarımıza bu gayretlerinden, başarılarından ve fedakârlıklarından dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum. Allah inşallah emeklerine zeval vermesin. Böylesi kuruluşlar başarı ile devam ettiği sürece, hem yapılan yatırımlar hem harcanan emekler hem de ekonomik değerler boşa gitmemiş olur. Türkiye’de bu işletmelerin sayısı arttıkça, çiftçilerimize de örnek işletmeler olur ve onların ihtiyaçlarını da karşılayacak duruma gelecekleri inancındayım. Burada böyle başarılı ve pozitif bir tabloyu görmüş olmaktan çok memnunuz, bundan dolayı eminim ki; arkadaşlarımızda çok memnun ve mutlu durumdadırlar. Allah zeval vermesin böyle devam etsin inşallah”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bellona Kayseri yine mağlup
YEREL HABERLER Bellona Kayseri yine mağlup
Harris takımın lideri oldu
YEREL HABERLER Harris takımın lideri oldu
Fernandes ve Aziz takıma katıldı
YEREL HABERLER Fernandes ve Aziz takıma katıldı
Alibec 15 Ekim’de geliyor
YEREL HABERLER Alibec 15 Ekim’de geliyor
Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş: "Çok daha iyi konuma geleceğiz”
YEREL HABERLER Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş: "Çok daha ...
OSB Atletikspor parkeye iniyor
YEREL HABERLER OSB Atletikspor parkeye iniyor
Kayserispor’da Avramovski’nin lisansı donduruldu
YEREL HABERLER Kayserispor’da Avramovski’nin lisansı donduruldu
İYİ Partili Kazım Yücel'den Büyükşehir Belediyesine çağrı "Belediye bir gün kazanacağına şehir yüzlerce yıl kazansın"
YEREL HABERLER İYİ Partili Kazım Yücel'den Büyükşehir Belediyesine ...
Kayseri’de takla atan otomobilde şans eseri yaralanan olmadı
YEREL HABERLER Kayseri’de takla atan otomobilde şans eseri yaralanan ...
Kabakcı, Rektör Karamustafa’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Kabakcı, Rektör Karamustafa’yı ziyaret etti
2020 yılının İkinci Güvenlik Danışma Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 2020 yılının İkinci Güvenlik Danışma Toplantısı ...
Talas'ın tarıma desteği artarak devam ediyor
YEREL HABERLER Talas'ın tarıma desteği artarak devam ediyor
Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı yine galip geldi
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı yine galip ...
Situm İtalya'ya transfer oldu
YEREL HABERLER Situm İtalya'ya transfer oldu
Başkan Büyükkılıç'tan 'Cami' açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan 'Cami' açıklaması
HES kodundan 'koronavirüs' kontrolünde 11 kişi, adliyeye alınmadı
YEREL HABERLER HES kodundan 'koronavirüs' kontrolünde 11 kişi, ...
Yüz yüze eğitimde alınacak önlemler masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitimde alınacak önlemler masaya yatırıldı
KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Dünya Azerbaycan'a çifte standart uyguluyor"
YEREL HABERLER KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Dünya Azerbaycan'a çifte ...
Erciyes Kayak Merkezi'nin giriş kapısı olan Hisarcık Mahallesi'nde yollar yenileniyor
YEREL HABERLER Erciyes Kayak Merkezi'nin giriş kapısı olan Hisarcık ...
Başkan Cabbar, "Yapılacak tesisimiz öğrencilerimize hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Başkan Cabbar, "Yapılacak tesisimiz öğrencilerimize ...
İl Müdürü Kabakçı, Gençlik Merkezi Müdürlerinden Brifing Aldı
YEREL HABERLER İl Müdürü Kabakçı, Gençlik Merkezi Müdürlerinden ...
Polisten kaçan şahıs gardıropta halıya sarılı halde yakalandı Kayseri polisinden aranan şahıslara operasyon
YEREL HABERLER Polisten kaçan şahıs gardıropta halıya sarılı halde ...
Kayseri'de aranan 18 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 18 kişi yakalandı
Kayserili esnaf, koronavirüs salgınında seyyar lavabo yaptı
YEREL HABERLER Kayserili esnaf, koronavirüs salgınında seyyar lavabo ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X