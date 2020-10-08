Müdürlüğü bıraktı, çiftçi desteğiyle sürü sahibi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdürlüğü bıraktı, çiftçi desteğiyle sürü sahibi oldu

DHA

Müdürlüğü bıraktı, çiftçi desteğiyle sürü sahibi oldu


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) İSTANBUL'da bakliyat ve kuru yemiş üzerine faaliyet gösterilen firmadaki müdürlük görevini bırakarak, 3 yıl önce memleketi Kayseri'ye dönen Mustafa Baysız (30), Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi' projesine başvurup, 34 koyunun sahibi oldu. 2 yılda koyunların sayısını 80'e çıkararak, sürü sahibi olan Baysız, hedefinin koyunların sayısını daha da artırmak olduğunu söyledi.
Kayseri'de yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Mustafa Baysız, 10 yıl önce çalışmak için İstanbul'a gitti. Baysız, burada bakliyat ve kuru yemiş üzerine faaliyet gösterilen iş yerinde 7 yıl boyunca müdür olarak görev yaptı. Köy özlemi üzerine Baysız, İstanbul'dan ayrılıp, 3 yıl önce memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Derbentbaşı Mahallesi'ne döndü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi' projesine 2018 yılında başvuran Baysız, 34 koyun sahibi oldu. 2 yılda koyunların sayısını 80'e çıkaran Baysız, sürü sahibi oldu. 
'HAYVANCILIK ARTIK EMİN ELLERDE'
Mustafa Baysız, köy hayatını seçtiğini belirterek, "Köyüme duyduğum özlem nedeniyle Kayseri'ye göç ettim. Bakanlığın sağladığı 'Genç Çiftçi' projesine başvurdum. Başvurum kabul edilince bana 32 dişi, 2 erkek olmak 34 küçükbaş hayvan verdiler. Gecemi gündüzüme katarak hayvanlarıma baktım ve 80'den fazla koyunun olduğu sürünün sahibiyim. Hayvanları sevdiğim için şehir yerine köy hayatını seçtim. 'Akkaraman' denilen Kangal ırkı koyunları yetiştiriyorum. İnşallah sürümün sayısını daha da artıracağım. Ülkemizde kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hayvancılık emin ellerde. Devletimizin verdiği çiftçilik desteklerinden herkes yararlanmalı" dedi.
'İNSANLARIN DOĞDUKLARI YERDE DOYMALARINI HEDEFLİYORUZ'
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ise genç çiftçileri desteklediklerini belirterek, "Yeşilhisar ilçemizde 2016-2018 yılı içerisinde 17 çiftçimize destek verildi. Bu desteklerden yararlanan Mustafa Baysız bakanlığın vermiş olduğu destekle hayvancılığı geliştirmiş ve hayvan sayısını 3 katına çıkarmış. İnsanların doğdukları yerde doymalarını sağlamak istiyoruz, asıl hedefimiz bu. Ata topraklarında öz kültürlerini yaşatarak kendi topraklarında yetiştiricilik yapmaları ve sahip çıkmaları çok önemli" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Yeşilhisar Yasin DALKILIÇ
2020-10-08 10:57:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melikgazi'de 81 dairenin kura çekimi ve anahtar teslimi yapılacak
YEREL HABERLER Melikgazi'de 81 dairenin kura çekimi ve anahtar ...
18 yaşındaki genç kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 18 yaşındaki genç kalp krizi sonucunda hayatını ...
Bünyan Belediyesi Güllüce Mahallesine mesire alanı yapıyor
YEREL HABERLER Bünyan Belediyesi Güllüce Mahallesine mesire alanı ...
Korona virüse karışı geliştirilen Cov-2 aşısı Türkiye’de 13 bin gönüllüye uygulanacak Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Uzman Doktor Ayşin Kılınç Toker: “Türkiye olarak ilk defa bu kadar büyük Faz 3 çalışmasında ön ayak oluyoruz” “Gönüllüler 18-50 yaş arasında kronik hastalığı olmayan kişilerden seçilecek” “Aşının uygulandığı gönüllüler 1 yıl boyunca düzenli olarak takip edilecek”
YEREL HABERLER Korona virüse karışı geliştirilen Cov-2 aşısı ...
Kayseri Şeker, çiftçiye hayvancılık noktasında destek verecek
YEREL HABERLER Kayseri Şeker, çiftçiye hayvancılık noktasında destek ...
Bellona Kayseri yine mağlup
YEREL HABERLER Bellona Kayseri yine mağlup
Harris takımın lideri oldu
YEREL HABERLER Harris takımın lideri oldu
Fernandes ve Aziz takıma katıldı
YEREL HABERLER Fernandes ve Aziz takıma katıldı
Alibec 15 Ekim’de geliyor
YEREL HABERLER Alibec 15 Ekim’de geliyor
Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş: "Çok daha iyi konuma geleceğiz”
YEREL HABERLER Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş: "Çok daha ...
OSB Atletikspor parkeye iniyor
YEREL HABERLER OSB Atletikspor parkeye iniyor
Kayserispor’da Avramovski’nin lisansı donduruldu
YEREL HABERLER Kayserispor’da Avramovski’nin lisansı donduruldu
İYİ Partili Kazım Yücel'den Büyükşehir Belediyesine çağrı "Belediye bir gün kazanacağına şehir yüzlerce yıl kazansın"
YEREL HABERLER İYİ Partili Kazım Yücel'den Büyükşehir Belediyesine ...
Kayseri’de takla atan otomobilde şans eseri yaralanan olmadı
YEREL HABERLER Kayseri’de takla atan otomobilde şans eseri yaralanan ...
Kabakcı, Rektör Karamustafa’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Kabakcı, Rektör Karamustafa’yı ziyaret etti
2020 yılının İkinci Güvenlik Danışma Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 2020 yılının İkinci Güvenlik Danışma Toplantısı ...
Talas'ın tarıma desteği artarak devam ediyor
YEREL HABERLER Talas'ın tarıma desteği artarak devam ediyor
Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı yine galip geldi
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı yine galip ...
Situm İtalya'ya transfer oldu
YEREL HABERLER Situm İtalya'ya transfer oldu
Başkan Büyükkılıç'tan 'Cami' açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan 'Cami' açıklaması
HES kodundan 'koronavirüs' kontrolünde 11 kişi, adliyeye alınmadı
YEREL HABERLER HES kodundan 'koronavirüs' kontrolünde 11 kişi, ...
Yüz yüze eğitimde alınacak önlemler masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitimde alınacak önlemler masaya yatırıldı
KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Dünya Azerbaycan'a çifte standart uyguluyor"
YEREL HABERLER KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Dünya Azerbaycan'a çifte ...
Erciyes Kayak Merkezi'nin giriş kapısı olan Hisarcık Mahallesi'nde yollar yenileniyor
YEREL HABERLER Erciyes Kayak Merkezi'nin giriş kapısı olan Hisarcık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X