Çıkardığınız maskeleri sokağa atmayın!

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Yahyalı Belediyesi, pandemi döneminde kullanılan maskelerin sokağa atılması sonrasında, “Kullanılmış maskeler koronavirüs taşıyabilir” uyarısında bulundu.

Yahyalı Belediyesi yaptığı uyarıda, ilçenin pırıl pırıl olması için belediye ekiplerinin canla başla çalıştığının altını çizdi. Belediye, “Sizlerden bir ricamız var. Lütfen çıkardığımız maskeleri dışarıya değil çöpe atalım.

Kullanılmış koronavirüs maskesi canlı virüs taşıyabileceği için risklidir. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyelim.” uyarısında bulundu.

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