Bellona Kayseri Basketbol’un 2 transferi sağlık kontrolünden geçti

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol Takımı’nın, Amerika’dan transfer ettiği 2 oyuncusu sağlık kontrolünden tam not aldı.

Bellona Kayseri Basketbol’un Amerika’dan transfer ettiği 32 yaşındaki gard oyuncusu Jacki Gemelos ve 22 yaşındaki forvet oyuncusu Mikiah Harrigan girdikleri kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, tam kan sayımı, efor ve EKG testlerinden tam not aldı.

Türkiye’ye geldiği için heyecanlı olduğunu söyleyen Jacki Gemelos, “Türkiye’ye ilk gelişim. Kesinlikle benim için çok güzel bir tecrübeydi. Daha önce hiçbir takım beni böyle karşılamadı. Çok güzel ve temiz bir şehir, insanların sıcakkanlı. Bize dün çiçek getirdiler ayrıca akşam yemeğine götürdüler. Bu yüzden çok mutluyum ve Türkiye’ye ilk kez geldiğim için çok heyecanlıyım. Tabi ki Türkiye ligi hakkın da bilgim var. Bu ligde oynamak her Amerikalının rüyasıdır. NBA’dan çok fazla star geliyor. Deniz aşırı ülkeler arasında en iyi ligin Türkiye’de olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden burada işlerin nasıl yürüdüğü hakkında bilgim var” dedi.

Forvet oyuncusu Mikiah Harrigan ise “Oraya çıkıp rekabet etmek için savaşacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.