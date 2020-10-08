Kayseri Valisi: Sigara içmek için maskeyi çıkaranlara 900 TL ceza (2) - Yeniden



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de koronavirüs denetimine katılan Vali Şehmus Günaydın, maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda sigara içmek için maskesini çıkaranlara 900 TL ceza uygulandığını söyledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda kentte halkın yoğun olduğu Düvenönü ve 27 Mayıs caddelerinde gerçekleştirilen koronavirüs denetimine katıldı. Denetim öncesi açıklama yapan Vali Günaydın, kentte koronavirüsle mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne dikkat çekerek, "Bütün müdürlerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz sahada aktif olarak denetimler yapıyor. Şehrimizde alınan tedbirlerle vaka sayısına önemli bir gerileme kaydettik. Ancak, bu durum bize rehavete sokmasın. Yine akraba ziyaretlerimiz, komşu ziyaretlerimizi erteleyelim. Vatandaşlarımız maske ve hijyen kurallarına genel anlamda dikkat ediyor. Kurallara uymayanlara ise cezai işlem yapılıyor" dedi.

SİGARA İÇİN MASKEYİ ÇIKARANLARA CEZA

Maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda maske takılacağını ifade eden Günaydın, "Bu alanlarda sigara içilmesi mümkün değil, hukuken mümkün değil; çünkü oraya zorunluluk getirilmiş. Bu zorunluluğa sizin uymanız lazım. Zorunluluk nedir? Maske takma zorunluluğudur. Kalenin dibinde oturayım bir sigara içeyim. Siz sigara içerken yanınızdaki insanlara zarar veriyorsanız, bu hem sizin açınızdan tehlike hem de yanınızda oturanlar açısından tehlike. Bunun için maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda kesinlikle sigara içilemez. Sigara içildiği takdirde maske takmamaktan dolayı da bu vatandaşlarımıza 900 TL ceza yazılıyor. Bazı vatandaşlarımız sigara içme bahanesiyle maskelerini çıkarıyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Sigara sağlığa zararlı olduğu gibi maske çıkararak insanların sağlığını riske etmek kimsenin hakkı değildir" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2020-10-08 14:38:38



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