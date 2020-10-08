Kayseri Basketbol'un 2 Amerikalı oyuncusu sağlık kontrolünden geçti 



İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un 2 yabancı oyuncusu Jacki Gemelos ve Mikiah Harrigan Kayseri´ye gelerek ve sağlık kontrolünden geçti.

Bellona Kayseri Basketbol'un transfer ettiği Jacki Gemelos (32) ve Mikiah Harrigan (22) sağlık kontrolü için kentteki özel bir hastaneye geldi. Sporcular burada dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti.

Kontrollerin ardından açıklamalarda bulunan Gemelos, "Türkiye´ye ilk kez geldim. Benim için büyük bir tecrübe olacak. Daha önce beni hiçbir takım böyle karşılamadı. Çok güzel ve temiz bir şehriniz var. Aynı zamanda insanları çok sıcakkanlı. Bize dün çiçek getirdiler. Akşam yemeğine götürdüler. Burada olduğum için mutluyum ve heyecanlıyım. Türkiye ligi hakkında bilgim var. Bu lige oynamak herkesin rüyasıdır. Deniz aşırı ülkelerin içinde en çok dikkat çeken ligin Türkiye´de olduğunu biliyorum" dedi.

Mikiah Harrigan, "Harris de burada oynuyor. Birkaç maç izlemiştim. Harris ile kolejden beri birlikteyiz. Sahaya çıkıp en iyi şekilde oynayacağız" diye konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-10-08 14:52:51



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