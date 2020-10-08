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Maskesiz telefonla konuşan şahıs, polise kimlik vermemek için direndi Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünden maske denetimi

İHA

Maskesiz telefonla konuşan şahıs, polise kimlik vermemek için direndi Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünden maske denetimi

Tüm Türkiye’de yapılan maske ve sosyal mesafe denetimleri, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da yapıldı. Denetimler sırasında telefonla konuşurken maske takmayan bir şahıs, polis ekiplerine kimlik vermemek için direndi.
İstasyon Caddesinde yapılan denetime Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik katıldı. Kentte korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü maske denetimi yaptı. Maske denetimi sırasında, ağacın altında maskesiz şekilde telefonla konuşan bir kişiden, polis ekipleri cezai işlem uygulamak amacıyla şahsın kimliğini istedi. Şahıs ceza yazdırmamak için polis ekiplerine kimlik vermemekte direndi. Uzun uğraşlar sonucu kimliği alan polis ekipleri, şahsa cezai işlem uyguladı.
Yapılan denetimlerde konuşan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, ”Korona virüs pandemisinde, şehrimizde bildiğiniz üzere bir yoğunluk yaşanmıştı. Bu yoğunluğun devam etmemesi için önlemlere azami derecede riayet etmemiz gerekiyor. Burada, önlemleri zincir gibi düşünecek olursak, zincirin herhangi bir halkasında bir eksiklik bizi zaafa düşürüyor. Zaafa uğramamak için mutlaka önlemlerimize azami derecede gayret etmemiz, uymamız gerekiyor. Şimdi kontrollü sosyal hayat dediğimiz mevzu, yine kontrollü olmaya devam edeceğiz, toplu kısıtlamalar yerine bireysel formatta gidilecek. Bu bireysel formatta ilerlemenin en önemli yolu da, bireysel önlemler dediğimiz maske, mesafe ve temizliğimize mutlaka uymamız gerekiyor. Şu an okullarımız da kısmi bir açılma meydana geliyor. Buna yönelik de biz dün Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte, tüm üst yöneticilerimizle bir toplantı yaparak, burada alınması gereken önlemleri konuştuk. Bun önlemleri yine azami derecede okullarımız da uygulamamız gerekiyor. Buna yönelikte herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Evde özellikle izolasyona alınan çocuklarımızın ev dışına çıkmamaları, oyun parklarına gönderilmemesi önem arz etmekte. Bu konuda, herkesin buna uymasını istiyoruz. Bizim ilimizde yapmış olduğumuz çalışmalar, Sayın Valimizin önderliğinde başlatılmış olan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı, ancak bu bizi rehavete sürüklememeli ve yine aynı sıkılıkta, aynı tedbirlerle yola devam etmeliyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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