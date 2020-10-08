Kayserispor’da 1 futbolcunun testi pozitif

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Kayserispor'da bir futbolcuda korona virüs testi pozitif çıktı.

Kayserispor'da korona virüs şoku yaşanıyor. Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün izinden dönen takımımızda şikayetlerinden dolayı 1 futbolcumuza COVID19 testi uygulanmıştır. Futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup yarın tüm takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize COVID19 testi yapılacaktır" denildi.

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