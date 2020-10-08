Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) -Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Dün izinden dönen takımımızda şikayetlerinden dolayı 1 futbolcumuza Kovid-19 testi uygulanmıştır. Futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup yarın tüm takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize Kovid-19 testi yapılacaktır."DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-10-08 22:08:51



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