Avukata saldıran şahıslar tutuklandı

ABD'de en zengin 50 kişinin serveti ülkedeki 165 milyon kişininkine eşit

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Barosu avukatlarından Av. Mahmut Seydi Arık, boşanma davasında müvekkilinin kocasının yakınları tarafından darp edildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Avukat Mahmut Seydi Arık ve müvekkili Sibel T., boşanma davasına katılmak için 4. Aile Mahkemesi duruşma salonu önünde hazır bulundu. Bu sırada müvekkilinin kocası Ercan T.’nin yakınları, Avukat Arık’a saldırdı. Darp edilen Arık’ın burnu kırılırken, olay polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Darp edilen Arık, şüphelilerden şikayetçi oldu. Soruşturmanın başlatılmasının ardından olaya karıştığı tespit edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.