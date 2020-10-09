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Başkan Kalkan: "Öğrenci ve öğretmenlere bilgisayar alımında vergi indirimi yapılmalı"

İHA

Başkan Kalkan: "Öğrenci ve öğretmenlere bilgisayar alımında vergi indirimi yapılmalı"

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan öğretmenlere ve öğrencilere bilgisayar alımında vergi indirimi ve farklı teşvik çalışmalarına ihtiyaç olduğunu söyledi.
Başkan Kalkan, uzaktan eğitimle ilgili yaptığı açıklamada; "Öğretmenler ve öğrenciler pandemi sürecinde uzaktan eğitim gerçeği ile karşı karşıya geldiler. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde kullanılan bilgisayarların özellikleri ve mevcut yazılımları ve programları verimli bir şekilde çalıştırması önem arz etmektedir. Bilgisayar ve tablet talebindeki artışa bağlı olarak fiyatlarda yüzde ellinin üzerinde artışlar olmuştur. Bir evde birden fazla öğrencinin bulunabileceği gerçeği dikkate alınırsa ailelere birden fazla bilgisayartablet ya da akıllı telefon gerekmektedir. Ailelerin çoğu çakışan ders anlatımlarında dolayı çocuklarının uzaktan eğitim faaliyetlerine katılamadığından şikayetçi. Öğretmenler derslerinin çoğunu uzaktan yapmakta. Öğretmenlerin de ailelerinin olduğu ve çocuklarının uzaktan derslere katılacağı dikkate alınırsa bilgisayar ihtiyacının oluştuğu bir gerçek. Öğretmenlere bilgisayar destekleri planlanabilir, ya da öğretmenlere ve öğrencilere bilgisayar ve tablet alımlarında vergi indirimi düşünülebilir. Bazı Avrupa ülkeleri böyle bir çalışma başlatmış durumdalar. Öğretmenlerimize ve eğitim çalışanlarının tamamına yönelik bilgisayar temini konusunda indirimli ya da avantajlı programlar bekliyoruz. Artık uzaktan eğitim belli aşamalarda da olsa devam edeceğe benziyor. Bu süreçte kullanılan teknolojinin özellikleri üretilen hizmetin kalitesini artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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