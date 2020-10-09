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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“İyi ki bizim başkanımızsınız"

İHA

“İyi ki bizim başkanımızsınız"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parkta incelemelerde bulundu. Gezi esnasında bölge sakinlerinden büyük ilgi ve takdir gören Başkan Yalçın’a bir vatandaşın söylediği, “Talasla gurur duyuyorum, iyi ki bizim başkanımızsınız.” sözleri dikkat çekti. Başkan Yalçın, burada yaptığı açıklamada parka belediye meclisi kararı gereği ‘Sağlık Çalışanları Parkı’ adını vereceklerini söyledi.
Mevlana Mahallesi’nde Karasu ve Heves caddeleri ile Taslak Sokak arasında kalan kayalık alana yapılan parkı gezen Başkan Yalçın’a ilgi büyüktü. Gerek çocuklarla gerekse de bölgede yaşayan vatandaşlarla sohbet edip hal hatır soran Başkan Yalçın, yapılan çalışmalardan dolayı büyük övgü aldı. Başkan Yalçın, çocuklara da Nene Hatun ve Aziz Sancar’ın hayatını anlatan çizgi romanlar hediye ederek bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
“SAYENİZDE YEŞİL TALAS’A DÖNÜŞÜYOR”
Bölge sakinlerinden olduğunu ifade eden bir vatandaş Talas’ın yeniden yeşile büründüğüne dikkat çekerek, “Talas önceden yeşildi, sonra kayboldu. Şimdi sayenizde yeniden Yeşil Talas’a dönüşüyor. Çok teşekkür ederiz.” derken hizmete giren parkta oturan kadınlar da, “Başkanım çok güzel bir park oldu. Allah razı olsun, gönül rahatlığı ile burada oturup dinleniyoruz.” diye konuştu.
Gezi esnasında yolu sık sık kesilen ve övgü dolu sözler alan Başkan Yalçın’a bir vatandaşın söylediği sözler ise bir hayli dikkat çekiciydi. “İyi ki bizim başkanımızsınız.” ifadesini kullanan bölge sakini, “Böyle bir park Türkiye’nin hiçbir yerinde yok. 10 numara park oldu. Allah razı olsun. Bunu yürekten söylüyorum. Türkiye’nin her tarafını gezdim, gerçekten Talas mükemmel. Türkiye’de en örnek kent. Allah sizden bin kere razı olsun. İyi ki bizim başkanımızsınız.” değerlendirmesinde bulundu.
PARKIN ADI ‘SAĞLIK ÇALIŞANLARI’ OLACAK
İnceleme gezisinin ardından açıklamalar yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, parka ‘Sağlık Çalışanları Parkı’ adını vereceklerini belirterek, “Bugün Mevlana Mahallesi’nde çok farklı bir parktayız. Meclisimiz bu parkın adını ‘Sağlık Çalışanları Parkı’ olarak onayladı. Öncelikle teşekkürün bir ifadesi olarak bu parkı sağlık çalışanlarımıza armağan ediyoruz. Bu parkın özelliği inişli çıkışlı, virajlı ve meyilli bir alandan oluşması ve bu haliyle 2 bin metre uzunluğunda çok güzel bir yürüyüş yolu içermesi. 7 bin metrekare alana sahip parkta yürüyüş yollarının yanında yeşil alanlar, spor sahaları ve oyun grupları yer alıyor. Ayrıca hayvanlar için doğal kayalıklardan oluşan barınma yerleri var. Bu park yaklaşık 15 bin kişiye hitap ediyor.” dedi.
Doğal yapısı korunarak modern bir yürüyüş yoluna sahip parkta ayrıca pandemi şartlarına uygun imal edilmiş ayak basmalı çeşmeler de yer alıyor. Parkın sulama ve aydınlatma sistemleri ise cep telefonundan kontrolle yönlendirilebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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