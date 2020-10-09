Bellona Kayseri Basketbol'da 1 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı 

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un başantrenörü Ayhan Avcı, bir sporcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bellona Kayseri Basketbol'da bir sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Takımın başantrenörü Ayhan Avcı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Takım olarak tam hazır değiliz. Bunun üzerine birde koronavirüs testi pozitif çıkan sporcularımız oldu. Son olarak hafta içinde Hatay Büyükşehir Belediyespor deplasmanına giderken 1 sporcumuzun testi pozitif çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyespor maçında olduğu gibi Galatasaray maçında da bu sporcumuzdan yararlanamayacağız. Takımda rotasyon durumu daha da sınırlandı" ifadelerini kullandı.

Kayseri ekibi, ligin 3'üncü haftasında pazar günü saat 15.00'te Galatasaray'ı konuk edecek. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-10-09 11:09:55



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