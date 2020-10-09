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Kayseri Adliyesi'nde avukata saldıran 3 kişi tutuklandı

DHA

Kayseri Adliyesi'nde avukata saldıran 3 kişi tutuklandı


Şeref KAHRAMAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de boşanma davası öncesi  avukat Mahmut Seydi Arık'a saldıran 2'si kardeş 3 kişi tutuklandı.
Saldırı olayı, dün Kayseri 4'üncü Aile Mahkemesi'nin duruşma salonu önünde yaşandı. Avukat Mahmut Seydi Arık, boşanma davası olan müvekkili Sibel Türkdoğan ve tanıklar ile duruşma salonu önüne gelerek, duruşma saatini beklemeye başladı. Bu sırada koca Ercan Türkdoğan da kardeşleri Recep Erdoğan, Adnan Erdoğan ve yakını Halit Şener ile 
duruşma salonu önüne geldi. Ercan Türkdoğan, Sibel Türkdoğan'ın tanıklarından tanıklıktan çekilmelerini istedi. Yaşanan tartışmada Recep Türkdoğan, avukat Arık'ın yüzüne kafa attıı Halit Şener ve Adnan Erdoğan da Arık'ı itekleyerek, tehdit etti. Burun kemiğinde kırık oluşan Arık, ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.
Saldırganlar Recep Türkdoğan ve Adnan Erdoğan ile Halit Şener, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan ameliyat edilen avukat Arık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.     DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Şeref KAHRAMAN
2020-10-09 11:10:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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