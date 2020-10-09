Develi'de kabak hasadı başladı Develi Kaymakamı Murat Duru, "Bölgemiz Türkiye kabak üretiminin yüzde 35'ini karşılıyor"

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Ekim ayında kabak hasadına başlayan çiftçileri ziyaret eden Develi Kaymakamı Murat Duru çiftçilere kolaylık dilerken aynı zamanda kabak hasadına kendisi de yardım etti.

Ziyaretini Develi'nin Çomaklı mahallesinde gerçekleştiren Kaymakam Murat Duru Türkiye'nin kabak üretiminin %35'ini Develi ve kardeş ilçelerinin karşıladığını belirtti.

Develi Kaymakamı Murat Duru "Develimiz ve komşu İlçelerimizle beraber Türkiye kabak üretiminin %35'ini üretmekte bölgemiz. Bugün hasat eden çiftçilerimize kolay gelsin bereketli olsun demek için geldik, bu bulunduğumuz yer Develimize bağlı Çomaklı mahallemiz. Genel de hasat Ekim ayında yapılmakta Develi'nin kabak çekirdeği çok lezzetli içi dolu buradan bütün ülkemizde bulunan bizi dinleyen vatandaşlarımıza Develimizin kabak çekirdeğinden tatmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

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