Kayseri Osmanlı Masterler Nevşehir yolcusu

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Kayseri Osmanlı Masterler Spor Kulübü, 11 Ekim Pazar günü Nevşehir’in Avanos ilçesinde 7 takmın katılımı ile düzenlenecek ve aynı zamanda ev sahipliği yapacağı Nevşehir Kayaşehir Masterler ve Veteranlar Dostluk Turnuvası’na katılacak.

Nevşehir’in Avanos İlçesi’nde 11 Ekim Pazar günü 7 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Nevşehir Kayaşehir Masterler ve Veteranlar Dostluk Turnuvası’nda maçlar saat 11.00’da başlayacak. Turnuvaya, Nevşehir masterler, Kayseri Osmanlı Masterler, Ehlikeyf Master, Aksaray Masterler, Eyübeli Masterler, Konya Masterler ve Aksaray Osmanlı Masterler takımları katılacak. Turnuva organizasyon heyeti tarafından yapılan açıklamada, turnuvayı izlemek üzere AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan yardımcısı Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK parti Nevşehir İl başkanı Mustafa Rauf Yanar ve Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir’in katılacağı duyuruldu.

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