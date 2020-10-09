Tomarza'nın altını 'Kabak Çekirdeği'nin hasadına başlandı

Çerezlik kabak çekirdeği üretiminde önemli potansiyel ve ekim alanlarına sahip olan ve Türkiye'nin üretim miktarının % 33’ünü karşılayan Kayseri'de kabak çekirdeği hasadına başlandı.

Kayseri'de yaklaşık 154 bin dekarlık alanda kabak çekirdeği üretimi gerçekleştirerek ilçeler arasında en fazla ekiliş alanı ve üretim miktarına sahip olan Tomarza İlçesinde kabak çekirdeğinin hasadının başlaması ile günün erken saatlerinde İl Müdürü Mustafa Şahin ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mesut Erer tarafından, tarlalarında hasat yapan üreticilere hayırlı olsun ziyareti yapıldı

Kabak çekirdeği üretim tarlalarında üreticiler ve hasat işçileri ile bir süre bilgi alışverişinde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin “ Kuruyemişler arasında önemli bir yeri olan kabak çekirdeğinin ilimizde yaklaşık 337 bin dekar alanda yetiştiriciliği yapılarak 17 bin ton civarlarında üretim gerçekleştiriliyor. Bu üretim, alan olarak ülke üretim alanın yaklaşık %48’ini ve üretim miktarının ise %33’ünü karşılıyor. Kabak çekirdeği yetiştiriciliği sulama olanaklarının sınırlı olduğu yerler için ekonomik ve avantajlı olduğu bilinmesinin yanı sıra şu anda bulunduğumuz tarlada yapılan sulu tarım ile dekardan elde edilen çekirdeğin kuru şartlara göre yaklaşık iki kat artığını görebiliyoruz. Bölgemizde sulu tarım yapılarak modern sulama sistemlerinin kullanıldığı ekim alanlarını artırılması Bakanlığımızın da öncelikleri arasında yer alıyor ve bireysel sulama sistemlerinin kullanılmasını destekliyoruz. Üretilen kabak çekirdeklerinin miktarı ve kalite standartlarının yükseltilmesi amacıyla Bakanlığımızın araştırma teşkilatları çalışmalar yürütüyor ve bizlerde il müdürlüğü olarak gelişmeleri yakından takip ederek üreticilerimizi bilgilendiriyoruz. Üretim sezonunun başında meydana gelen don olaylarının bitkilerde meydana getirmiş olduğu zararları yerinde görmek ve zarar tespiti yapmak için gelmiş ve bir takım tespitlerde bulunmuştuk. Bu gün de hasat gerçekleştirilirken üreticilerimizi ziyaret ederek her zaman üreticilerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyor, hasadınızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

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