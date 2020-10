Başkan Altun, "Ortak akılla çözüm üretmek her zaman önceliğimiz oldu"

Her fırsatta ilçenin farklı mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla ve faaliyet gösteren esnafla biraraya gelen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ziyaretlerini sürdürüyor.

Çarşı içinde faaliyet gösteren esnafa hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Altun, esnaf ve vatandaşlarla bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını belirtti.

Yapılan ziyaretlerin amacının esnafla ve vatandaşlarla istişare etmek olduğunu söyleyen Başkan Altun;"Değerli esnaf ve vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya gelmeye gayret ediyorum. Çarşıda vakit geçiren, alışveriş yapan, çalışan, yürüyüşe çıkan dostlarımızla denk geldiğimizde onların yatırım, hizmet ve proje önerilerini dinliyorum. Sorunları yerinde görmek, ortak bir akılla sorunları çözmek, bizim her zaman önceliğimiz oldu. Belediye olarak ihtiyaç duyulan hizmetlerin zamanında yapılması ve kaynakların doğru bir şekilde yerinde kullanılması için vatandaşlarımızı dinlemeye onlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."dedi.

