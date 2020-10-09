Büyükşehir Belediyesi Müfettişi Mehmet Koç korona virüse yenik düştü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müfettişi Mehmet Koç korona virüse yenik düşerek, hayatını kaybetti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müfettişi Mehmet Koç, bir süredir korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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