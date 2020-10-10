Otomobil takla attı: 1 yaralı

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Gülbayır yolunda meydana gelen trafik kazasında N.B. (39) yönetimindeki 55 ABN 333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sevk edilen ambulans ile Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altona alındı. Takla atana otomobil de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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