Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber

Kayserili erkek kuaförü Faruk Kafkas, berber dükkanının dışında, yamaç paraşütünde, su altında ve dağda saç tıraşı yaptığı görüntüler büyük ilgi görüyor.

Kayseri’nin Develi ilçesinde erkek kuaförü olan Faruk Kafkas, dükkanı dışında çeşitli yerlerde yaptığı saç tıraşı ile dikkatleri üstüne çekiyor.

Pandemi dönemi nedeniyle berber ve kuaförlük mesleğine dikkat çekme adına çalışmalar yaptığını ve Türk Ordusu’nun marşından esinlendiğini anlatan Faruk Kafkas, “Türk Ordusu'nun marşına esinlenerek havada, karada ve suda bir proje gerçekleştirmek için düşüncelere kapıldık. Plan yaptık, proje yaptık, yazdık, çizdik bir şekilde bunun sonucuna varmayı başardık. Suyun altında, havada, karada ilkleri başardık memleketimizin ve mesleğimizin adına bir kere daha adım atmış bulunmaktayız” dedi.

“Geçtiğimiz yıllarda buradan meslektaşımız olan Diyarbakırlı Berat Polatoğlu abimiz var. Onun başlatmış olduğu bir süreçte öğrenciye destek amaçlı takdir ve teşekkür alan ortaokul öğrencilerine ücretsiz tıraş yapmıştık, yaklaşık üç yüze yakın öğrenci tıraş etmiştik” diyen Kafkas, “İlerleyen yıllarımızda da bu süreçte tabi ki ön planda olacağız güzel projelerle memleketimizin ve mesleğimizin ismini duyurmaya çalışacağız Hayırlısı olması dileği ile. Bundan sonraki proje dünyada bir ilk olacak inşallah, şuan söylemek istemiyorum beklemede kalsın meraklansın insanlar. Türkiye'miz ve memleketimiz adına gerçekleşecek çok güzel bir proje inşallah hayırlısı olur tek duamız şu virüsün bitmesi, engellerin kalkması. Mükemmel bir şey olacağına imzamı atıyorum inşallah” diye konuştu.

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