Bünyan'da Gilaburu hasadı başladı

Kayseri´nin Bünyan ilçesinde yetişen ve Coğrafi Tescili alınan gilaburu Türkiye ve Dünya´nın bir çok noktasından alıcı buluyor. Yüksek miktarda C vitamini içeren gilaburu ve gilaburu suyu böbrek hastalıklarına, astım, romatizma, yüksek tansiyon, kabakulak, uyku bozukluğu gibi sorunlara iyi geliyor.

ABD’de ‘Gilaburu +PP’ adıyla takviye edici gıda olarak satılan şifa kaynağı gilaburu ana vatanı Bünyan´da hasat edilmeye başlandı. Ekim ayının ilk haftasında hasadı tamamlanan gilaburu, salamura olması için bidon ve şişelere doldurularak bekletiliyor. Kış aylarında meyvesi ezilen gilaburu tatlandırılarak meyve suyu şeklinde içiliyor.

İçerdiği yüksek miktarda C vitamini nedeniyle Gilaburuya ilginin arttığına dikkat çeken Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,gilaburunun yaygınlaşması ve üretimde rekoltenin artırılması için çalıştıklarını söyledi.

Korona virüsten korunmak isteyenlerin bol bol gilaburu tüketmesini tavsiye eden Başkan Özkan Altun;"Gilaburu Bünyan için bir değerdir. Bu bölgede, bu coğrafyada en çok burada Bünyan´da vardır . Gilaburu pandemi döneminde daha çok aranan bir meyve oldu. Özellikle korona virüse karşı C vitaminin önemi ortaya çıkmıştır.Bizim Gilaburumuz da C vitamini yönünden oldukça zengin bir meyve.Bu yıl özellikle talep bu yönde oluyor. Böbrek hastalıkları ve böbrek taşın doğal yollarla düşürülmesinde etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Özellikle vatandaşımız konsantresinde çıkararak bunu taze taze tükettiği zaman çok faydasını görebilir. Bütün tıp dünyası da bunu onaylıyor.Yakın zamanda inşallah ilaç sanayinde de kullanılmaya başlanacak.Coğrafi işaretlemesi almıştık.Gilaburu özellikle rekolte artarsa ekonomiye kazandırma yönünde tesisleşme yoluna gideceğiz. Amerika´nın tıp dergilerinde üzerine makale yazılacak kadar tanıttık. İnşallah bu bitki ve ürünü sanayi sektöründe kullanması için gayret edeceğiz" dedi.

Gilaburu üreticisi Mustafa Akyol ise su kaynağı yönünden zengin olan Bünyan´da yetişen gilaburu meyvesinin diğer yörelerde yetişen ürünlere göre daha lezzetli olduğuna dikkat çekti.

Akyol, birçok faydası bulunan meyvenin suyu çıkarılarak içilmesi gerektiğini belirtirken, ilk kez tüketeceklerin dörtte bir oranında su katarak ve tatlandırarak tüketmesini tavsiye etti.

İlçe yaşayan vatandaşlar kendi bahçelerinden topladıkları gilaburuyu evlerinin ihtiyacı kadarını ayırdıktan sonra kalan kısmını satışa sunuyor.

