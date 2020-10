Bünyan'da gilaburu hasadı başladı

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde yetişen ve coğrafi işaret tescil belgeli gilaburu bitkisinin hasadı başladı.

Bünyan ilçesinde yetişen ve 2 yıl önce coğrafi tescili alınan gilaburu meyvesinin hasat zamanı geldi. Yüksek miktarda C vitamini içeren gilaburu suyu birçok hastalığa iyi geliyor. Ekim ayının ilk haftasında hasadı tamamlanan gilaburu, salamura olması için bidon ve şişelere doldurularak bekletiliyor. Kış aylarında meyvesi ezilen gilaburu tatlandırılarak, meyve suyu şeklinde içiliyor. Koronavirüsten korunmak isteyenlere gilaburu içmelerini öneren Bünyan Belediye Başkanı Altun, "Gilaburu Bünyan için bir değerdir. Bu bölgede, bu coğrafyada en çok burada Bünyan'da vardır. Gilaburu pandemi döneminde daha çok aranan meyve oldu. Özellikle koronavirüse karşı C vitaminin önemi ortaya çıkmıştır. Bizim gilaburumuz da C vitamini yönünden oldukça zengin bir meyve. Bu yıl özellikle talep bu yönde oluyor. Böbrek hastalıkları ve böbrek taşın doğal yollarla düşürülmesinde etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış durumda" diye konuştu.

'GİLABURUDA TESİSLEŞME YOLUNA GİDECEĞİZ'

Gilaburunun faydalı içecek olduğunu kaydeden Altun, "Özellikle vatandaşımız konsantresinde çıkararak bunu taze taze tükettiği zaman çok faydasını görebilir. Bütün tıp dünyası da bunu onaylıyor. Yakın zamanda inşallah ilaç sanayinde de kullanılmaya başlanacak. Coğrafi işaretlemesi almıştık. Gilaburu özellikle rekolte artarsa ekonomiye kazandırma yönünde tesisleşme yoluna gideceğiz. Amerika'nın tıp dergilerinde üzerine makale yazılacak kadar tanıttık. İnşallah bu bitki ve ürünü sanayi sektöründe kullanması için gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Bünyan DHA

2020-10-10 11:12:49



