Develi'de iş yeri yangını

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Kayseri'nin Develi İlçesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı.

Develi Tomarza kavşağında bir işyerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, vatandaşlar da ekiplere yardımcı oldu.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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