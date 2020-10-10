OSB Teknik Koleji galibiyet hesabında

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Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Bayan Voleybol takımı lige galibiyetle başlamak istiyor.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Kolejispor yarın ilk maçına çıkacak. Yarın sahasında Bolu Belediyespor’u konuk edecek olan OSB Teknik Koleji Atletikspor iyi bir oyunla maçı kazanmak istiyor.

Son çalışmasını bugün gerçekleştirerek maç saatini beklemeye çekilecek olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Spor, galibiyete şartlandı.

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