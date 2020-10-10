Attamah milli takıma gitti

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Attamah milli takım kampına katıldı.

Milli takımdan gelen çağrı ile Kayseri’den ayrılan Joseph Attamah ülkesini gitti. Gana’nın Mali ile oynadığı hazırlık maçında yedekler arasında bulunan ve oyuna dahil olmayan Attamah 12 Ekim’de oynanacak GanaKatar maçı sonrasında Kayseri’ye gelerek takıma katılacak.

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