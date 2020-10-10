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Melikgazi Belediyespor voleybol takımı ligin ilk hafta maçında yenildi.

Türkiye Voleybol Erkekler 1.Ligi'nde mücadele veren Kayseri Melikgazi Belediyespor yenildi. Ligin ilk haftasında deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan siyah beyazlı ekip, rakibine karşı set kazanamadı ve mağlup oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakada rakibiyle başa baş mücadele veren siyah beyazlılar, buna rağmen kazanmayı başaramadı. Melikgazi Belediyespor rakibine 2523, 2523 ve 2516'lık skorlarla mağlup olarak salondan 30 yenik ayrıldı.

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